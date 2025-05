Tchad: Succès Masra, l’ex-Premier ministre est placé en détention provisoire

L’ancien Premier ministre et opposant tchadien Succès Masra, candidat malheureux à la présidentielle de 2024, a été placé en détention provisoire mercredi près d’une semaine après son arrestation sur des soupçons “d’incitation à la haine”, a-t-on appris auprès de ses avocats.

Arrêté le 16 mai, le chef du parti d’opposition les Transformateurs est soupçonné par la justice d’“incitation à la haine, à la révolte, constitution et complicité de bandes armées, complicité d’assassinat, incendie volontaire, profanation de sépultures”.

Le 14 mai, 42 personnes “majoritairement des femmes et des enfants” ont été tuées à Mandakao, dans la région du Logone Occidental (sud-ouest), selon la justice tchadienne qui soupçonne M. Masra d’avoir provoqué ce massacre.

Selon ses avocats Mes Oumdade Yagoua et Ngolé Mannro, M. Masra, qui était en garde à vue depuis son arrestation, a été déféré au parquet puis devant un juge d’instruction avant d’être placé en détention provisoire par ce dernier.

Les Transformateurs avaient évoqué dans un premier temps un “enlèvement” et diffusé un extrait d’une vidéo de caméra de surveillance montrant l’intéressé sortant de son domicile, encadré par plus d’une dizaine d’hommes en uniformes et armés.