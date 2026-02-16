Tamsir Faye met en garde : « La commune de Diouroup n’acceptera pas d’être un laboratoire pour des homosexuels… »

Le maire de la commune de Diouroup, Tamsir Faye, a exprimé son inquiétude face aux actions d’une association qu’il qualifie d’« obscure », soupçonnée d’avoir financé les femmes du village de Parare.

Dans une déclaration relayée son compte facebook, M. Faye a affirmé : « Cette photo que vous voyez est une carte de membre d’une obscure association qui a financé les femmes du village de Parare, qui se trouve dans la commune de Diouroup, dont j’ai l’honneur de diriger. La commune de Diouroup n’acceptera pas d’être un laboratoire pour des homosexuels ou des associations affiliés. »

Le maire a indiqué que des mesures urgentes doivent être prises pour prévenir toute situation jugée inacceptable : « Nous alertons les autorités administratives pour que des mesures urgentes soient prises afin de mettre fin à cela, avant que l’irréparable se produise, parce que les populations ne se laisseront pas faire. »