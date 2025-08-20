Tambacounda : Il tue sa femme après des rapports sexuels et écope 20 ans de « réclusion criminelle »

Un boulanger du nom de Hamet Seck a été condamné vendredi dernier, par la chambre criminelle de Tambacounda, à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir étranglé sa femme Fatou Dia en 2020 à Kaba, dans la commune de Kahène ( département de Kopentoum), avant de prendre la fuite pendant quatre années.

Selon le journal L’Observateur, les faits remontent en 2020, dans le village de Kaba, commune de Kahène. Ce jour-là, une dispute conjugale a dégénéré. Selon les aveux de l’accusé, une bagarre a éclaté dans la chambre, à l’issue de laquelle il a serré la gorge de son épouse. « Nous nous sommes bagarrés dans la chambre et je l’ai étranglée sans m’en rendre compte. C’est après que j’ai su qu’elle est morte et j’ai pris la fuite. Tout ceci après avoir entretenu des rapports sexuels avec elle. Je ne sais pas vraiment ce qui m’était arrivé le jour des faits», a-t-il expliqué devant les juges, reconnaissant qu’il a lâché prise lorsque la victime était déjà sans vie.

Pendant deux années, le mis en cause s’est réfugié à Ndoga Babacar(une localité du Tambacounda), puis il a rejoint la Gambie, où il a séjourné deux autres années après discussions avec sa mère. Il n’a réapparu qu’en avril 2024, lorsqu’il est revenu tranquillement à Kaba. Un appel anonyme à la gendarmerie de Koumpentoum a conduit à son arrestation.

Devant les magistrats, l’accusé a évoqué des troubles psychiques, sans donner de motif clair à la dispute. Le procureur a retenu la préméditation et demandé la réclusion criminelle à perpétuité, avec requalification des faits en assassinat, relevant que l’accusé n’avait exprimé aucun regret.

Le vendredi dernier, la chambre criminelle de Tambacounda a finalement supprimé la thèse se « l’assassinat » et à condamné Hamet Seck à 20 ans de « réclusion criminelle », rapporte le même journal.

