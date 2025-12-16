Tambacounda: Un ressortissant guinéen arrêté à Gouloumbou en possession d’un faux extrait

Les éléments de l’antenne régionale de la Direction nationale de lutte contre la traite des personnes (DNLT), postés à Gouloumbou, dans le département de Tambacounda, ont réalisé un coup de filet en interpellant un ressortissant guinéen de Conakry.

L’individu, qui utilisait l’identité d’Aliou Ba, né le 12 octobre 1995 à Béer, chômeur et demeurant à Bayakh, a été arrêté lors d’un contrôle de routine alors qu’il tentait de rallier la Guinée-Bissau. Il était en possession d’un extrait de naissance douteux, plastifié, ne comportant “aucun cachet officiel ni de signature visible de l’officier d’état civil”.

Interpellé, l’homme a d’abord déclaré être de nationalité sénégalaise, né à Béer, dans la localité de Kayar. Poursuivant son récit, il a expliqué avoir tenté de déposer une demande d’un nouvel extrait de naissance à la mairie de Thiès, mais on lui aurait signifié que son numéro de registre ne figurait pas dans les archives. Il se rendait en Guinée-Bissau, où vivent ses parents, pour trouver une solution à son problème.

Cependant, il a fini par admettre que son véritable nom est Boubacar Diallo et qu’il est de nationalité guinéenne. Il a avoué avoir laissé ses papiers guinéens sur place pour endosser sa nouvelle identité.

Les réquisitions envoyées à la mairie de Thiès ont confirmé l’inexistence de l’acte de naissance numéro 4301 pour l’année 1995 au nom d’Aliou Ba. Il a été précisé que l’ensemble des déclarations de naissance de cette année s’arrêtait au numéro 3742.

Lors de la fouille complète de ses bagages, les enquêteurs ont découvert une photocopie d’une carte consulaire guinéenne établie à son vrai nom, Boubacar Diallo.

Le ressortissant guinéen a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.