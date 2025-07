Tambacounda : une femme retrouvée morte, son époux interpellé

Un nouveau drame secoue la région de Tambacounda. À Missirah, dans la zone de Bambadinka, une femme d’une cinquantaine d’années a été retrouvée morte dans des circonstances tragiques. Son corps, en état de décomposition avancée, a été exhumé par les sapeurs-pompiers en présence des éléments de la gendarmerie de Dialacoto. La scène macabre laisse penser à un meurtre, et le principal suspect n’est autre que son mari.

La victime, mère de cinq enfants, aurait été tuée plusieurs jours auparavant. L’état du corps complique la réalisation d’une autopsie approfondie, rendant plus difficile la détermination exacte des causes de la mort. Toutefois, les premiers éléments de l’enquête orientent les soupçons vers l’époux, actuellement en garde à vue. Les autorités mènent leurs investigations pour établir les faits et déterminer les responsabilités.

Le village de Missirah est sous le choc. La communauté, horrifiée par ce crime présumé, réclame que justice soit rendue rapidement. Ce drame vient s’ajouter à une série de féminicides enregistrés récemment au Sénégal, faisant ressurgir les inquiétudes autour des violences faites aux femmes.