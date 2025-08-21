Tambacounda : un enfant emporté par les eaux à la suite des fortes pluies

Les pluies diluviennes qui se sont abattues ce jeudi sur la commune de Kahéne, dans le département de Koumpentoum, ont provoqué un nouveau drame. Un enfant âgé de 10 ans a été emporté par les eaux en furie d’un ravin dans le village de Sinthiou Mandakh.

Selon des témoins, le garçon jouait avec ses camarades à proximité d’un cours d’eau fortement gonflé par les pluies, lorsqu’il s’est retrouvé entraîné dans le ravin. Pris par le courant, il a disparu avant que les riverains ne puissent intervenir. Alertées, les populations se sont lancées à sa recherche et ont fini par repêcher son corps sans vie.

Ce décès, le troisième enregistré dans le département de Koumpentoum après les deux survenus dans la commune de Kouthiagaïdy, porte à quatre le nombre total de victimes des fortes pluies dans la région de Tambacounda.