Tambacounda : 472 décès néonataux et 42 maternels depuis janvier

La région de Tambacounda fait face à une situation sanitaire préoccupante. Depuis le début de l’année 2025, 472 décès néonataux et 42 décès maternels y ont été enregistrés.

L’annonce a été faite par le gouverneur de région, Guédji Diouf, lors de la célébration du Mawlid à Makacolibantang. « Du début de l’année à nos jours, nous avons enregistré 472 décès néonataux et 42 maternels », a-t-il déclaré. Non sans souligner que rien que pour le mois d’août 2025, 15 femmes ont perdu la vie en donnant la vie. En huit mois, le nombre de décès néonataux dépasse déjà de 122 cas celui de l’année précédente, alors qu’il reste encore quatre mois avant la fin de l’année.

Face à cette hécatombe, le gouverneur a tiré la sonnette et appelé à une mobilisation générale. « Cette situation doit interpeller tout le monde », a-t-il lancé, sollicitant l’implication des guides religieux, leaders d’opinion et acteurs communautaires dans la sensibilisation. Il a, par ailleurs, exhorté les femmes enceintes à respecter leurs visites prénatales et à se rendre à l’hôpital pour un meilleur suivi médical.

« Cela permettra aux médecins d’agir à temps, à la détection de la moindre anomalie, pour sauver des vies », a-t-il insisté. Pour M. Diouf, « la protection de la mère et de l’enfant est une responsabilité collective où chacun doit jouer sa partition ».