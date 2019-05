Sur l’affaire des 94 milliards F cfa: Les auditions ont démarré

Les auditions de la Commission d’enquête parlementaire portant sur l’affaire des 94 milliards F CFA et du titre foncier 1451/R ont démarré ce lundi, 27 mai 2019. L’Assemblée nationale a commencé à entendre les personnes citées dans ce dossier qui oppose le député et candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, Ousmane Sonko, à l’ancien Directeur des Domaines, Mamour Diallo. Le journaliste Madiambal Diagne est parmi les premières personnalités passées à l’interrogatoire des membres de la Commission d’enquête parlementaire. A sa sortie d’audition, il n’a pas souhaité s’épancher sur le sujet, préférant laisser la commission poursuivre ses travaux. D’autres auditions, comme celle de l’homme d’affaires Tahirou Sarr et du journaliste Mouth Bane, entre autres, devraient suivre. Toutefois, il est peu probable que le leader du parti Pastef/Les Patriotes accepte de se faire entendre par ladite commission. Lors de la présidentielle, il avait dit préférer que le Procureur de la République se charge du dossier.

