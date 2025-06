Supposé scandale à la Mairie de Ziguinchor: L'OFNAC sort de sa réserve et envoie une...

L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a dépêché une mission à Ziguinchor. Selon L’Observateur, qui donne l’information, l’objectif est de faire la lumière sur un présumé scandale financier qui secoue la Perception municipale.

L’enquête vise un groupe d’agents soupçonnés d’avoir mis en place un système de détournement de fonds publics. Ces pratiques illicites reposeraient sur la falsification de documents comptables et des encaissements frauduleux, avec la possible complicité de certains agents municipaux. Les investigations en cours font déjà état de « présomptions sérieuses » de perception illégale de recettes municipales, glisse la même source.

Le quotidien du Groupe futurs médias rapporte que ce scandale éclate dans un contexte déjà tendu pour la capitale du Sud. La section locale du Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine (Frapp) a récemment saisi le procureur de Ziguinchor, à la suite d’un communiqué de la mairie reconnaissant un « écart de quelques millions » entre les recettes attendues et les versements effectués par un agent de l’état civil pour l’exercice 2024.

Le Frapp, précise le journal, exhorte la justice à agir avec diligence pour déterminer l’ampleur du « présumé détournement » et situer les responsabilités. Le mouvement met en garde contre un risque d’effritement de la confiance entre les citoyens et leurs représentants, rappelant que « la transparence ne peut exister sans vérité » et que la bonne gouvernance exige « une reddition des comptes sans faille »