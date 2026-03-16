Le procès en appel des 18 supporters sénégalais emprisonnés au Maroc a été renvoyé au 30 mars prochain, a annoncé la Rfm. Initialement prévu ce lundi, l’examen du dossier n’a finalement pas eu lieu, prolongeant ainsi l’attente des prévenus et de leurs proches.

Ces supporters avaient été condamnés, en première instance, à des peines allant d’un mois à trois ans de prison ferme, à la suite d’incidents survenus lors de la finale de la CAN-2025 à Rabat. À la suite du verdict, le parquet et la partie civile avaient décidé d’interjeter appel.

La prochaine audience, désormais fixée au 30 mars, sera déterminante pour l’issue judiciaire de cette affaire qui mobilise familles, autorités et acteurs du monde sportif.