Dans un communiqué, l’ASC Lebou Gui Dangou de Rufisque alerte sur la situation critique des supporters sénégalais emprisonnés au Maroc depuis la finale de la CAN-2025. Selon le communiqué, ces compatriotes sont confrontés à des conditions carcérales difficiles et certains d’entre eux sont gravement malades.

Malgré leur état de santé préoccupant, ils ne reçoivent pas les soins nécessaires et sont soumis à des traitements inappropriés. “Au lieu de recevoir les soins nécessaires, on leur administre des médicaments qui les font dormir”, indique le communiqué.

Pire, leurs appels à l’aide pour être conduit à l’infirmerie ou à l’hôpital sont ignorés.

Face à cette situation, les supporters refusent désormais ces médicaments, ne faisant pas confiance à leurs traitants. Ils avertissent que des morts pourraient survenir si rien n’est fait.

L’ASC Lebou Gui appelle toutes les parties prenantes, notamment la présidence de la République du Sénégal, la primature, le ministère de la Jeunesse et des Sports, celui de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères ainsi que la Fédération sénégalaise de football à se mobiliser pour trouver une solution rapide et efficace pour libérer ces compatriotes.

“Nous réitérons que les stratégies pour leur libération doivent impliquer toutes les parties prenantes. C’est ensemble que nous pourrons faire libérer nos frères le plus rapidement possible”, conclut le communiqué.