Strasbourg surclasse Lille : Mamadou Sarr mène la charge (4-1)

Mamadou Sarr, défenseur central du Racing Club de Strasbourg Alsace (RCSA) en Ligue 1, et par ailleurs capitaine de l’équipe, a porté bonheur à ses coéquipiers ce dimanche soir. Fraîchement rentré de la Coupe d’Afrique des Nations, remportée par son pays, le joueur sénégalais a contribué au large succès de son club.

Le Racing Club de Strasbourg Alsace s’est en effet brillamment imposé sur la pelouse du LOSC Lille (4-1), ce dimanche 25 janvier 2026, en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Dans une rencontre à sens unique, les Alsaciens ont dominé une équipe lilloise méconnaissable, prenant rapidement l’ascendant et ne laissant que peu d’espoirs aux Dogues.

Grâce à cette victoire éclatante, le RCSA grimpe à la 7e place du classement avec 30 points, revenant à une seule longueur des places européennes. À l’inverse, le LOSC Lille stagne à la 5e position avec 32 points et accuse désormais un retard de six unités sur le podium.

Pour rappel, Mamadou Sarr, capitaine emblématique du RC Strasbourg Alsace, a rejoint le club en prêt en provenance de Chelsea pour la saison 2025-2026, où il s’impose déjà comme un cadre du vestiaire et un leader sur le terrain.