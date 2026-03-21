Starlink au Sénégal – Vers un payement de 30.000 F CFA / mois?

Alors que le lancement de Starlink au Sénégal a été accueilli comme une bouffée d’oxygène pour les zones blanches et les déçus des opérateurs traditionnels, une ombre plane sur la pérennité des performances offertes aux Sénégalais. En Europe, et particulièrement en France, SpaceX a discrètement opéré un virage stratégique majeur : le bridage des offres résidentielles standards. Une décision qui pourrait préfigurer l’évolution du marché sénégalais une fois la phase de conquête terminée.

Le précédent européen : moins de débit pour le même prix

Jusqu’à récemment, l’abonnement Starlink promettait « les meilleures performances possibles ». Désormais, la gamme se segmente de manière rigide. En France, l’abonnement standard à 39 € (~25 582 FCFA) est désormais plafonné à 200 Mbit/s, soit une division par deux des performances de pointe observées auparavant.

Pour retrouver le plein potentiel des satellites, l’utilisateur doit désormais débourser 20 € (~13 119 FCFA) supplémentaires pour l’offre « Résidentiel – Max », soit un total de 59 € (~38 701 FCFA) par mois.

Sénégal : une lune de miel sous surveillance

Au Sénégal, l’offre actuelle est vendue sur la promesse de la « haute performance ».

L’offre « Résidentiel » est facturée à 30 000 FCFA par mois. Elle promet un débit descendant compris entre 150 et 400 Mbit/s, pour un débit montant de 20 à 40 Mbit/s.

L’offre « Résidentiel Lite » est proposée à 22 000 FCFA par mois, avec un débit descendant de 80 à 200 Mbit/s et un débit montant allant de 15 à 35 Mbit/s.

Cependant, les experts du secteur prévoient une évolution similaire pour deux raisons majeures :

La saturation du réseau : Plus le nombre d’abonnés augmente à Dakar et dans les régions, plus la bande passante par satellite est sollicitée. Le bridage devient alors un outil de gestion du trafic pour éviter l’effondrement global du service. La stratégie du « pied dans la porte » : Starlink casse souvent les prix et maximise les débits au lancement — avec un kit standard + transport via DHL à 160 000 FCFA TTC au Sénégal — pour constituer une base de clients captifs, avant d’introduire des paliers de services payants.

Ce qui n’arrange pas l’abonné sénégalais

Certains utilisateurs, ayant investi massivement dans l’achat du kit, se posent aujourd’hui deux questions essentielles :

Le débit actuel de 150-400 Mbit/s sera-t-il bientôt un souvenir réservé à ceux qui paieront un supplément ?

Starlink restera-t-il compétitif face à la fibre locale si son débit standard tombe à 200 Mbit/s, voire 100 Mbit/s pour les offres d’entrée de gamme ?