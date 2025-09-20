Un scandale financier de plus de 200 millions de francs CFA, destiné à la construction d’une tribune au stade municipal de Grand-Yoff, a conduit à l’arrestation de deux entrepreneurs, D. Lô et Th. Fall. Selon la plainte du directeur du stade, Malick Ba, consultée par L’Observateur, les deux hommes ont frauduleusement encaissé 206,5 millions entre 2023 et 2024.

L’enquête a révélé qu’ils ont utilisé de faux documents et mis en scène une prétendue collaboration avec un fournisseur italien. «En mars 2024, prétextant des difficultés avec ce fournisseur, le duo a convaincu Malick Ba de se rendre en Italie, où ils ont présenté un individu censé représenter le fournisseur. Grâce à ce stratagème, ils ont obtenu un versement supplémentaire de 40 millions.»

Après plusieurs versements, dont un premier acompte de 115 millions versés en février 2023, aucune tribune n’a été livrée, affirme la même source. Le duo a été déféré ce vendredi 19 septembre, après quatre mois d’enquête, pour abus de confiance et usage de faux.