Souveraineté militaire: Le Sénégal inaugure sa première usine d’assemblage de véhicules

Le Sénégal franchit une étape décisive dans sa quête d’autonomie industrielle et technologique en matière de défense. La société ISEVEM (Industrie Sénégalaise de Véhicules Militaires) inaugure aujourd’hui son usine d’assemblage, implantée sur le site de l’APROSI, à la plateforme industrielle internationale de Diamniadio.

La cérémonie officielle, présidée par Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, marque le lancement d’une infrastructure stratégique destinée à renforcer les capacités des Forces de Défense et de Sécurité. Après la coupure du ruban, le Chef de l’État procèdera à une visite guidée de la nouvelle unité de production.

Un partenariat public privé inédit

L’usine d’ISEVEM est la première du genre au Sénégal, fruit d’un partenariat public privé. Pour assurer la cohérence et la durabilité du projet, l’État a confié au Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS) la mission de co-structurer un modèle économique viable, de porter la participation publique au capital et d’accompagner l’essor d’une industrie nationale de défense souveraine.

Au-delà de la production de véhicules militaires, l’usine se veut une véritable plateforme de renforcement des compétences locales. Des programmes de transfert technologique et de formation sont prévus pour développer l’expertise des ingénieurs et techniciens sénégalais dans des domaines clés tels que l’assemblage des véhicules, le contrôle qualité et les essais, la maintenance des