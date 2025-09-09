Soutien présidentiel aux Lions : Bassirou Diomaye Faye motive l’équipe nationale avant le choc face à la RDC

À quelques heures du match décisif opposant le Sénégal à la République Démocratique du Congo (RDC) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à marquer son soutien inconditionnel à l’équipe nationale. Dans un geste symbolique et motivant, le Chef de l’État a eu un entretien téléphonique avec le staff technique des Lions de la Teranga et leur capitaine emblématique, Kalidou Koulibaly.

Ce contact direct, survenu en pleine préparation du duel au Stade des Martyrs de Kinshasa, a permis au président Faye de transmettre non seulement ses encouragements personnels, mais aussi les prières et le soutien fervent de l’ensemble du peuple sénégalais. “Go gaïndés !”, a-t-il lancé, reprenant le cri de ralliement national qui galvanise les supporters à travers le pays. Cette intervention présidentielle intervient à un moment crucial pour les Lions, qui visent une qualification historique pour la prochaine Coupe du Monde organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Le choc de ce mardi 9 septembre à 17 heures (heure locale de Kinshasa) s’annonce comme une “finale avant l’heure” dans le Groupe L des qualifications africaines. Les Léopards de la RDC, hôtes de la rencontre, occupent actuellement une position confortable au classement, tandis que les Lions du Sénégal, tenants du titre de champion d’Afrique, doivent impérativement l’emporter pour relancer leur campagne. Après des résultats mitigés dans les journées précédentes, cette confrontation directe pourrait bien sceller le sort des deux nations dans la course aux tickets pour le Mondial 2026, qui comptera 48 équipes pour la première fois de son histoire.

Ce coup de fil, rapporté par plusieurs sources officielles et relayé sur les réseaux sociaux, souligne l’engagement du président pour l’unité nationale à travers le sport. “Les cris que vous entendrez dans les gradins, considérez-les comme ceux des supporters sénégalais qui vous poussent à la victoire”, aurait-il déclaré à Koulibaly, selon des témoignages circulant en ligne. Une phrase lourde de sens, qui transforme le déplacement à Kinshasa en une cause collective, transcendant les frontières du stade.

Ce geste intervient dans un contexte où le football reste un vecteur puissant d’identité et de fierté au Sénégal. Les Lions, vainqueurs de la CAN 2021 et quarts de finalistes en 2022, portent les espoirs d’une nation entière. Des milliers de supporters, bien que physiquement absents du Stade des Martyrs, suivront le match en direct sur les retransmissions locales, prêts à vibrer au rythme des “Gaïndés”.

Avec ce soutien présidentiel en toile de fond, les Lions entrent en lice avec une motivation décuplée. Une victoire face à la RDC permettrait non seulement de consolider la position sénégalaise au classement, mais aussi de confirmer le statut de favori des Teranga Lions dans cette phase de poules. Le match retour, prévu plus tard dans l’année, ajoutera à la tension, mais pour l’heure, tous les regards sont tournés vers Kinshasa.

Que les prières du président et du peuple portent leurs fruits : Go Lions ! 🦁🇸🇳