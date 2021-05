Soutien au peuple palestinien : Dakar marche ce vendredi

Une coalition est en gestation pour le soutien de la Palestine, face aux bombardements et occupation israéliens. La coalition en question se nomme Alliance nationale pour la cause palestinienne (Ancp). Elle regroupe des associations islamiques et des organisations de la société civile qui comptent « dire “NON” au génocide du Peuple frère de Palestine, régulièrement victime d’une épuration ethnique de la part de l’armée d’occupation israélienne ». Une marche est d’ailleurs prévue vendredi prochain à 15h à la place de la Nation (ex-Obélisque).