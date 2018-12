« Avec ou sans mon soutien, Macky Sall va remporter la présidentielle» Farba Senghor

Farba Senghor se range derrière Macky Pour la présidentielle de 2019. L’ancien responsable libéral, convaincu que même sans son soutien le Président sortant raflera la mise, conseille à Ousmane Sonko, Karim Wade, Idrissa Seck, entre autres de se focaliser plutôt sur le rendez-vous de 2024 puisque celle de l’année prochaine est gagnée d’avance par Macky Sall.

Aucun des candidats déclarés à la Présidentielle de 2019 ne peut rivaliser avec le Président Macky Sall. Farba Senghor qui soutient cette assertion se repose, selon lui, sur les réalisations du Président Sall, mais aussi sur la dispersion de l’opposition qui ne parvient toujours pas à faire front commun.

A l’en croire, Idrissa Seck, Me Madické Niang, Pape Diop, entre autres ne peuvent pas rivaliser avec le chef de l’Etat sortant, d’autant plus que des personnalités comme Karim Wade et Khalifa Sall semblent être exclu d’office de la course.

Invité de l’émission «RFM Matin», M. Senghor se veut sans équivoque concernant ces joutes. D’ailleurs, a-t-il indiqué « avec ou sans mon soutien, Macky Sall va remporter cette élection.» Par conséquent, il trouve plus pertinent de se ranger derrière lui pour 2019 afin de préparer sereinement celle d’après.