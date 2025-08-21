Soussoung: Plusieurs jeunes arrêtés par la gendarmerie après…

Le village de Soussoung, dans la commune de Ndiaganiao, a connu, ce jeudi 21 août, une vive agitation, à la suite d’une série d’arrestations menées par la gendarmerie.

Selon le Collectif pour la défense des terres de Soussoung, ces opérations ont visé plusieurs jeunes du village en pleine période d’hivernage, alors que la population est mobilisée dans les champs.

“Une grande partie de la jeunesse a dû fuir par peur d’être arrêtée”, dénonce le collectif dans son communiqué. Il évoque un climat de peur, de chaos et de tourmente, et accuse en outre des partisans du projet de carrière d’instrumentaliser la situation pour régler des différends personnels, en faisant arrêter de paisibles citoyens.

Dans son communiqué, le collectif qualifie ces méthodes de “répressives et “d’un autre âge”. Il interpelle directement les autorités étatiques, en particulier le président Diomaye Faye, rappelant qu’il s’était publiquement exprimé dans le dossier Ndengler, mais reste silencieux sur le cas de Soussoung.

Ainsi, les habitants exigent l’arrêt immédiat des arrestations arbitraires, la libération sans condition des personnes interpellées et l’ouverture d’une enquête indépendante sur ce qu’ils qualifient de dossier opaque.

En attendant une réaction des autorités, le collectif reste mobilisé et déterminé à défendre ses terres, sa dignité et son avenir face à toute forme d’injustice et de spoliation.