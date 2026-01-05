Soupçons de malversations à l’APROSI et à la Chambre de Commerce de Ziguinchor : vers l’ouverture d’informations judiciaires

Des procédures judiciaires pourraient prochainement être enclenchées dans le dossier de l’Agence de Promotion des Sites Industriels (APROSI). Selon Libération , des audits internes diligentés par le ministère du Commerce et de l’Industrie, à la suite de plusieurs signalements, ont mis en lumière de présumés manquements graves dans la gestion de l’agence.

D’après le journal, ces contrôles administratifs ont relevé des irrégularités susceptibles de qualification pénale, ouvrant ainsi la voie à une possible ouverture d’informations judiciaires. Les faits évoqués portent notamment sur des dysfonctionnements internes qui, s’ils sont confirmés par la justice, pourraient engager des responsabilités individuelles.

Le quotidien indique par ailleurs que des détournements jugés “particulièrement graves” seraient également pointés à la Chambre de Commerce de Ziguinchor, institution distincte mais citée dans le même contexte d’audits et de signalements. Là encore, aucune responsabilité n’est formellement établie à ce stade, les investigations judiciaires n’ayant pas encore débuté.

Libération rappelle que le Dr Serigne Guèye Diop avait déjà évoqué certains de ces faits devant les députés, lors de son dernier passage en commission parlementaire, bien avant la publication des résultats des audits.