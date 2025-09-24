Soulagement à Kignabour : Le Sous-Préfet de Sindia en croisade contre les infrastructures irrégulières

Un vent d’espoir souffle sur les villages de Kignabour, longtemps affectés par les nuisances environnementales de l’usine de transformation de poisson implantée dans la commune de Sindia. Face à la persistance des plaintes citoyennes et à l’urgence écologique, le Sous-Préfet de Sindia a pris les devants en mobilisant une délégation multisectorielle, allant jusqu’au niveau régional, pour une visite officielle sur le site incriminé.

Déterminé à régulariser les installations industrielles et les infrastructures d’exploitation de la commune, le Sous-Préfet n’a pas hésité à se rendre personnellement à l’usine ce mercredi. Sa démarche s’inscrit dans une volonté ferme de mettre fin aux irrégularités qui compromettent la santé publique, l’environnement et la dignité des populations locales.

Une délégation de haut niveau

La visite a réuni une brochette d’acteurs clés :

– Monsieur Thiandoum, chef du village de Kignabour 1, porte-voix des préoccupations communautaires.

– Mme Soukeye Sarr, responsable de l’environnement à la mairie de Sindia, engagée pour une gouvernance écologique.

– Monsieur Abass Ciss et Monsieur Baldé, adjoint au commandant de brigade de Poponguine, garants de la sécurité et de la légalité.

– Monsieur Thie, acteur engagé dans la défense des intérêts communautaires et la régularisation des infrastructures.

– Plusieurs autres responsables locaux et régionaux venus constater les faits et appuyer les démarches de régularisation.

Engagement de l’usine : vers une collaboration constructive

Face à la délégation, Monsieur Sonko, représentant de l’usine, a pris des engagements clairs : ouvrir les portes de l’établissement à la mairie de Sindia et entamer une collaboration transparente pour répondre aux exigences environnementales et administratives. Ce geste marque un tournant dans les relations entre les exploitants industriels et les autorités locales.

Un signal fort pour toute la commune

Cette initiative du Sous-Préfet envoie un message sans équivoque : les infrastructures irrégulières n’ont plus leur place dans la commune de Sindia. La régularisation ne sera pas une option, mais une exigence. Le déplacement sur le terrain, la mobilisation des acteurs et les engagements obtenus traduisent une gouvernance proactive, soucieuse du bien-être collectif.