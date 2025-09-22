Sortie de Serigne Mboup: un « mensonge teinté de mauvaise foi » selon Fadilou Keita

Fadilou Keita n’a pas tardé à réagir aux déclarations du maire de Kaolack, Serigne Mboup. Ce dernier a publié un communiqué ce dimanche pour expliquer sa décision de boycotter le forum sur le pétrole et le gaz initié par le ministre Birame Souleye Diop, citant nommément le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Fadilou Keita.

En réponse, Fadilou Keita a déclaré qu’il n’était pas important de s’attarder sur les « balivernes du maire ». « Je crois qu’il n’est ni important ni opportun de s’attarder sur les balivernes de Serigne Mboup, qui s’adonne à son jeu favori, le mensonge teinté de mauvaise foi », a-t-il souligné avant d’ajouter : « Je lui porterai une réplique digne de ce nom le moment venu et je mettrai en exergue son comportement indigne. Tout l’argumentaire de ses récentes sorties est bâti autour des locales de 2027 et de son impératif de diviser les patriotes en citant le président de notre parti qui serait victime de je ne sais quoi. »

« Il a bien raison de stresser pour les locales à venir, pour ceux qui connaissent sa situation», a conclu Fadilou Keita.