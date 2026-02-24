Sonko tacle Mame Mactar Guèye à l’Assemblée :« Il y a des gens qui croient être les élus habilités à parler de l’homosexualité »

En répondant aux interpellations lors des questions d’actualité à l’Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a également adressé une pique à Mame Mactar Guèye, pour ses prises de position publiques sur la question de l’homosexualité.

Sans le citer immédiatement, Ousmane Sonko a dénoncé l’attitude de « certains » qui, selon lui, s’érigent en autorités morales sur le sujet. « Il y a des gens qui croient être les élus habilités à parler de l’homosexualité. Ils en font trop », a-t-il déclaré devant les députés.

Le chef du gouvernement a fermement désapprouvé la publication de noms de personnes présentées comme homosexuelles. « Rien ne les autorise à publier les noms des gens sous prétexte qu’ils sont homosexuels. C’est une question régalienne, et les autorités sont là pour s’en charger », a-t-il insisté, rappelant que le traitement de ces questions relève exclusivement de l’État et des institutions compétentes.

Dans la foulée, Ousmane Sonko a révélé avoir personnellement demandé le retrait d’une protection sécuritaire mise à la disposition de l’activiste. « Quand j’ai entendu qu’une sécurité avait été mise à sa disposition, j’ai demandé au ministère de l’Intérieur de la retirer », a-t-il affirmé. Le Premier ministre est catégorique vis-à-vis des initiatives individuelles qu’il juge excessives, tout en réaffirmant le caractère institutionnel et régalien de la gestion des questions liées à l’ordre public et à l’application de la loi.