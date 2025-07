Sonko : « Je ne démissionnerai pas, je ne bougerai d’un centimètre »

En pleine tourmente politique, alors que certains de ses détracteurs exigent son départ de la Primature, le Premier ministre Ousmane Sonko a saisi l’occasion de l’installation du Conseil national de son parti, PASTEF, pour livrer une réponse claire et tranchante. Dans une déclaration sans ambiguïté, il a fermement rejeté toute idée de démission.

« Certains manœuvriers se sont dit : c’est un homme de principe, il va démissionner si on le pousse à bout. À ces gens-là, je leur dis : je ne démissionnerai pas, je ne bougerai d’un centimètre. J’ai une responsabilité dans la gestion du pouvoir », a lancé Sonko devant ses partisans.

Il a tenu à rappeler son rôle central dans la conquête du pouvoir aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye, soulignant la profondeur de son engagement politique. « J’ai désigné un candidat, j’ai battu campagne avec lui. Ensuite, j’ai mené la bataille des législatives. Qui peut revendiquer plus que moi ce qu’on a aujourd’hui ? »

Ousmane Sonko insiste : il ne quittera pas la tête du gouvernement tant qu’il conserve la confiance du président. « Je n’irai nulle part. Le jour où le président de la République m’appelle et me dit que je ne mérite plus d’être son Premier ministre, je rendrai le poste et je retournerai à l’Assemblée nationale. »

Et de conclure en soulignant sa double légitimité : « Je suis théoriquement le chef de la majorité parlementaire, je suis le chef du gouvernement. »