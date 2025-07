Sonko interpelle Diomaye : "Le pays manque d'autorité...Qu'il règle ça ou il me laisse faire"

Ce jeudi soir, lors de l’installation du Conseil national de PASTEF, le Premier ministre Ousmane Sonko a pris la parole devant les militants de son parti. Son discours a pris les allures d’une mise au point ferme et directe à l’endroit du président Bassirou Diomaye Faye.

Le leader de PASTEF a laissé entendre, de manière à peine voilée, qu’il existe de profondes divergences entre lui et le chef de l’État, notamment sur la gestion du pouvoir, les réponses politiques à apporter dans le contexte actuel.

« Certains disent que je dois démissionner. Je ne démissionnerai jamais, pour ceux qui s’y attendent. Mais si le président Bassirou Diomaye Faye pense que je ne peux plus être son Premier ministre, il peut me démettre. Je retournerai à l’Assemblée nationale. »

Ousmane Sonko a réitéré qu’à sa place, certaines situations actuelles ne seraient jamais tolérées. Il affirme avoir demandé au président d’y mettre fin. Faute de réponse concrète, il a décidé d’en parler publiquement : « Qu’il règle ça ou qu’il me laisse faire». Ousmane Sonko d’ajouter que ce pays a un problème d’autorité et qu »il faut qu’il prennent leur responsabilité.

Cette déclaration résume toute la tension d’une cohabitation institutionnelle ambiguë, où Sonko estime ne disposer ni d’une réelle marge de manœuvre pour gouverner, ni du soutien franc du président.

Il s’est aussi plaint d’être la cible d’attaques sans riposte, contrairement au chef de l’État, qui bénéficierait selon lui d’une protection immédiate. Une inégalité qu’il juge injuste et nuisible à la stabilité du régime :

« Je suis victime d’attaques incessantes. Ceux qui m’attaquent ne sont jamais inquiétés. Mais s’il s’agit du président, des instructions sont données. Et ensuite, on dit que c’est moi qui suis derrière tout ça. »

Sonko a conclu sur un appel à la discipline et à l’unité, tout en lançant une mise en garde : « L’ordre doit régner dans ce pays. Sinon, avec ce qui se passe, on ne durera pas au pouvoir. Le système est complexe, et tout ce qu’ils veulent, c’est notre échec. »

Une rupture en marche ?

Si aucune séparation n’a encore été officiellement prononcée, la faille est désormais visible, assumée. Le tandem Diomaye–Sonko, qui incarnait l’espoir d’un renouveau politique au Sénégal, montre ses premières fissures ouvertes. Jusqu’où ira cette tension ? Les prochaines semaines s’annoncent déterminantes.