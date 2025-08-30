Sonko et Fofana dévoilent «Dakar Métropole 2050», la cité du futur ce 02 Septembre

Le mardi 2 septembre 2025, le Grand Théâtre de Dakar sera le théâtre d’un événement d’envergure nationale : le lancement officiel de « Dakar Métropole 2050 », un projet visionnaire destiné à transformer durablement le visage de la capitale sénégalaise.

Cette initiative marque un tournant décisif pour Dakar, une cité qui entend désormais revendiquer sa grandeur, affirmer son ambition et dessiner son avenir dans un contexte de modernité et de compétitivité mondiale.

Placée sous la présidence du Premier ministre Ousmane Sonko et la supervision du ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Bala Moussa Fofana, cette rencontre constitue une étape majeure dans la planification stratégique du développement urbain de la capitale.

« Dakar Métropole 2050 » s’inscrit dans une dynamique de projection à long terme, visant à repenser l’organisation spatiale, économique, sociale et environnementale de la ville. L’ambition affichée est de faire de Dakar une métropole inclusive, durable et compétitive, à la hauteur des défis du XXIᵉ siècle.

Ce projet, attendu de longue date, devrait mobiliser l’ensemble des acteurs institutionnels, économiques et sociaux, afin de garantir une mise en œuvre concertée et efficace.