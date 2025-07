Sonko-Diomaye : Le duo au sommet, entre légitimité populaire et exigence institutionnelle (Par Magued Wade)

Le 23 Mars 2024 le Sénégal a connu sa troisième alternance démocratique. Depuis lors les institutions de la République fonctionnent , les rôles bien distribuées, le Président définit la politique de la Nation, que le gouvernement est chargé d’exécuter.

Et pourtant un sentiment d’ambiguïté persiste, comme si la gestion du pouvoir , n’a pas encore trouvé un équilibre.

La dernière sortie du Président du Pastef , incontestablement l’homme fort du régime , faiseur de rois illustre avec acuité , ce déséquilibre entre la légalité institutionnelle du Président et la légitimité politique et populaire de son Premier ministre.

Ce décalage a créé une nouvelle configuration politique ( le duo , le tandem ) , qui a été salué par de nombreux observateurs , comme une réponse à l’hyperprésidentialisme , résultant des évènements de 1962.

Deux lignes institutionnelles se dégagent : d’une part, la sobriété et le silence, d’autre part l’agitation rhétorique et les sorties publiques successives.

Pourquoi adopter un discours d’opposition lorsqu’on gouverne?

Dans la République ,la clarté des rôles est primordiale , quand l’on ne sait plus qui décide , même si les institutions fonctionnent, le flou s’installe dans l’Etat.

Le Premier ministre gagnerait à adopter une posture plus institutionnelle, même s’il ne faut pas oublier ou effacer un parcours marqué par l’injustice et l’iniquité.

Toutefois force est de reconnaitre qu’il y a eu une différence entre le temps du combat et celui de la gouvernance.

Ces deux profils ( Sonko moye Diomaye, Diomaye moye Sonko), sont complémentaires , donc doivent montrer l’image de la cohésion et de la crédibilité.

Le caractère fusionnelle de la relation entre le Président de Pastef et ses militants a conduit à une personnalisation du pouvoir autour de sa personne , à une fidélité émotionnelle qui remet en cause l’esprit critique du militant politique. N’est ce pas lui qui disait que ” le Sénégal n’a pas besoin d’homme providentiel, mais d’institutions fortes “?

Le premier ministre n’a t’il pas récemment demandé une communication axée sur les programmes et les actions du gouvernement , que sur les hommes ?

Évitons de tomber dans le culte de la personnalité du chef charismatique.

Ne soutenons pas les personnalités , mais soutenons la politique de l’agenda de transformation qui doit apporter des solutions à l’emploi, à la souveraineté alimentaire, à l’accès au logement , aux soins de santé primaire, à l’éducation, à une administration juste et impartiale. Ousmane Sonko est le grand frère, qu’il appelle son cadet Bassirou Diomaye et qu’ils discutent pendant des heures , comme aux premières heures de leur magistère.

L’espoir qu’ils cristallisent est immense, il n’y a alors pas de place pour une rupture.

Le Prophète Muhammad nous enseignait que la paix et la stabilité reposait sur le respect de l’aîné par le cadet, et la compassion de l’aîné envers le cadet.

Ce à quoi j’invite le duo.

qu’Allah nous facilite..

Mr Wade magued doyen