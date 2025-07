Sommet États-Unis–Afrique : Diomaye Faye parmi les cinq chefs d’État africains invités par Donald Trump

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, prendra part au sommet États-Unis–Afrique prévu du 9 au 11 juillet 2025 à Washington, a annoncé ce mardi la présidence sénégalaise. Il répond ainsi à l’invitation de son homologue américain, Donald Trump.Cinq chefs d’État africains sont conviés à cette rencontre de haut niveau, parmi lesquels le président du Liberia, Joseph Boakai, celui du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, et Umaro Sissoco Embaló, président de la Guinée-Bissau.

Selon plusieurs observateurs, ce sommet constitue la première grande initiative africaine du président Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025. Son premier mandat (2017-2021) avait été marqué par une relative indifférence à l’égard du continent, sans aucune visite officielle en Afrique. Pour Trust Magazine, cette rencontre marque un « tournant symbolique » dans la posture diplomatique américaine, bien que l’Afrique reste encore marginale dans sa stratégie globale.

Le sommet abordera des questions économiques, sécuritaires et géopolitiques, avec une volonté affichée de renforcer les partenariats stratégiques et de promouvoir des investissements privés dans une logique dite de coopération « gagnant-gagnant ».

La participation du président Bassirou Diomaye Faye offrira au Sénégal une nouvelle tribune pour porter ses priorités au niveau international, notamment en matière de souveraineté économique, de stabilité régionale et d’attractivité pour les investisseurs étrangers.