Il s’agit, selon le président sénégalais, de «réformer» en profondeur «la gouvernance économique et financière mondiale».

«L’Afrique a surtout besoin d’une réforme de la gouvernance économique et financière mondiale, avec des mécanismes innovants nous permettant d’accéder aux marchés de capitaux à des coûts soutenables et selon des maturités adaptées aux actifs à financer», déclare le président Sall.

D’après Macky Sall, le sommet de Paris ne sera une réussite que s’il parvient à «établir et porter une dynamique novatrice à trois niveaux : un, la réforme ; deux, un nouvel état d’esprit de partenariat ; et trois, de nouveaux paradigmes pour un new deal, à défaut d’un plan Marshal pour l’Afrique».