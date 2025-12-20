Soldats invalides de guerre : la classe 98/2 interpelle le président Diomaye

La classe 98/2 de l’armée sénégalaise monte au créneau pour attirer l’attention des autorités sur la situation des soldats invalides blessés de guerre, dans un contexte marqué par des conflits ayant causé la perte de vue et de graves blessures à plusieurs éléments des Forces de défense et de sécurité.

Réunis autour de leur porte-parole, Modo Fall, par ailleurs président de l’association Sénégal Propre, ces anciens militaires lancent un appel pressant au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, afin qu’une plus grande considération soit accordée à ces soldats qu’ils qualifient de « véritables Jambars de la Nation ».

Selon eux, si des efforts ont été consentis par l’État en faveur des blessés de guerre, ceux-ci demeurent insuffisants au regard des sacrifices consentis.

« Nous reconnaissons les efforts du gouvernement, mais nos camarades invalides méritent davantage de valorisation et de reconnaissance. Beaucoup ont laissé leur santé, parfois leur vue, à la fleur de l’âge pour défendre l’intégrité du territoire national », a déclaré Modo Fall.

La classe 98/2 insiste sur la nécessité de renforcer les mécanismes de prise en charge sociale, médicale et professionnelle des soldats blessés. « On ne peut pas parler de patriotisme et d’honneur militaire sans assurer une vie digne à ceux qui ont payé le prix fort sur le champ de bataille », a ajouté le porte-parole.

Les membres de cette promotion militaire appellent ainsi le chef de l’État à poser des actes forts en faveur des soldats invalides, afin de traduire dans les faits la reconnaissance de la Nation. « Valoriser ces Jambars, c’est aussi envoyer un message fort aux générations futures : le Sénégal n’abandonne jamais ses fils qui l’ont servi avec loyauté et courage », a conclu Modo Fall.

Par cet appel, la classe 98/2 espère ouvrir un débat national sur la condition des blessés de guerre et obtenir des mesures concrètes pour une meilleure reconnaissance de leur sacrifice.