Soirée Trap à Dakar : Dame Amar et plusieurs personnalités rattrapés par l’Ocrtis

Une vaste opération de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) a conduit à l’interpellation de plusieurs personnalités lors d’une soirée qualifiée de « VIP de consommation de drogue » dans un appartement du centre-ville de Dakar.

Selon le quotidien Libération, les agents de l’Ocrtis ont surpris les participants et procédé à plusieurs arrestations. Parmi les personnes mises en cause figurent Dame Amar (35 ans), arrêté dans son appartement, la ressortissante marocaine Maalaoui Ghita (25 ans), ainsi que les Sénégalais Ibra Guèye (39 ans) et Serigne Saliou Fall (36 ans).

Toujours selon la même source, Meissa Ngom Ndiaye (46 ans) a été appréhendé après avoir tenté de corrompre le chef de la Brigade des stupéfiants de Dakar avec la somme de deux millions de FCFA.

La descente de l’Ocrtis a permis la saisie de deux sachets de « skunk » et d’un pot de haschisch. Plusieurs véhicules de luxe, dont une Lamborghini, une Porsche et une Rolls Royce, ont été placés sous scellés.