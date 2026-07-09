Soirée privée : Quatre présumés homosexuels déférés au parquet de Thiès après leur arrestation

Quatre hommes sont déférés au parquet de Thiès pour des faits présumés d’« actes contre nature ». Il s’agit de M. K. Ndiaye, B. T. Diop, M. Kanté et O. Ndao.

Selon des informations rapportées, ils ont été interpellés le week-end dernier par la police dans un appartement. Ces suspects ont été surpris par les limiers lors d’une soirée privée. Plusieurs objets retrouvés sur les lieux et susceptibles d’intéresser l’enquête ont été saisis.

À l’issue de leur garde à vue, les quatre personnes ont été déférées au parquet de Thiès hier mercredi avant de faire l’objet d’un retour de parquet.

Ce jeudi matin, ils ont été acheminés dans les locaux du parquet de Thiès, où un magistrat compétent décidera des suites judiciaires à donner à leur dossier.