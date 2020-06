«Il est fondamental, aujourd’hui, que les leaders africains se rendent comptent qu’ils ont un double devoir: un devoir à l’égard de leur population. Mais, aussi, un devoir à l’égard des populations d’origine africaine qui ont toutes été des victimes de cette tragédie de l’esclavage et de ses séquelles», a estimé Pr Abdoulaye Bathily sur les ondes de RFI.

Interrogé sur la mort de George Floyd, le Pr Abdoulaye Bathily a dit que « ses pensées » vont à cet homme noir âgé seulement de 46 ans, « à sa famille, et à travers eux, à toute la communauté afro-américaine et à tout le monde noir. Parce que, ce crime dont il a été victime est symbolique d’une tragédie qui dépasse la famille de George Floyd». «En réhabilitant l’identité africaine, en affirmant l’indépendance politique, économique du continent africain, ça participe de la bonification de l’image de l’homme africain. Et par conséquent, cela aura des répercussions sur l’image global de l’Afrique, de l’Africain et des Noirs dans le monde» a dit l’historien sénégalais sur RFI.

«Seuls des organisations de la société civile et des militants des Droits de l’homme ainsi que certains présidents africains entre autres ont jusque- là, dénoncé la mort de George Floyd, qui selon lui, relève du racisme pratiqué aux Etats Unies depuis le temps de l’esclave», a révélé l’ancien ministre sénégalais. Sous les regards du monde entier, George Floyd sera inhumé ce mardi à Houston, deux semaines après avoir été tué par des policiers blancs lors d’une violente interpellation qui a relancé les accusations de racisme chez les forces de l’ordre américaines, un débat qui s’est propagé dans le monde entier, notamment en Afrique.

A l’occasion de ses obsèques, des milliers de personnes ont défilé lundi devant son cercueil

exposé dans une église de Houston, dans l’Etat du Texas, où il a grandi. Pour rappel, les images de l’arrestation, le 25 mai, à Minneapolis de George Floyd, ont soulevé une vague de colère contre la police américaine accusée de racisme et de brutalité contre la communauté afro-américaine. Ce dernier est décédé après qu’un policier blanc ait

posé son genou sur son cou pendant près de neuf minutes.