Elle s’appelait Daba Guèye. Elle avait 16 ans et est inscrite sur la liste des candidats qui devaient, cette année, passer l’examen du BFEM. Malheureusement, cette jeune fille, originaire de Gandigal, dans le département de Mbour, ne sera pas de la partie. Mordue par un chien, elle a été conduite au sein des urgences de l’hôpital de Mbour où les infirmiers lui ont administré une piqûre. Malheureusement, elle ne sortira pas vivante de cette structure sanitaire.

Daba Guèye avait, comme le recommande sa religion -en cette période de ramadan-, jeûné. Malgré cela, elle avait, en ce mercredi 29 mai, quitté son domicile pour rendre visite à une amie. Mais, en cours de route, elle a été attaquée par un chien qui a fini par la mordre. Secourue par les siens, Daba Guèye a été conduite aux urgences de l’hôpital départemental de Mbour. Et là, certainement, sans le moindre diagnostic et prise de bilan sur ces antécédents médicaux, les infirmiers lui ont administré une piqûre; certainement pour la prévenir de la rage que procure les chiens. Mais cette injection lui sera fatale; puisque quelques minutes après cette prise de sérum, la jeune fille a commencé à convulser.

Intrigués par cette soudaine crise, les parents sont venus au secours de la jeune fille. Et ont interpellé les infirmiers. Mais, face à la tournure des choses, les blouses blanches n’ont fait qu’assister à l’empirement de la situation. Après des minutes de combats pour rester en vie, Daba Guèye a fini par succomber. Et ses parents, ne comprenant pas comment une simple morsure bénigne de chien peut conduire à la mort, ont alerté la hiérarchie de l’hôpital. Ces derniers, ne comprenant pas ce qui s’est passé, ont procédé à l’enlèvement du corps de la jeune fille pour le mettre à la morgue de leur structure sanitaire. Passé le temps de la surprise, les parents, bien que résignés, s’interrogent sur le professionnalisme du personnel de cet hôpital. Et à leur qualification quant à la gestion des urgences médicales.