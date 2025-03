Après une première interdiction qui lui a été notifiée de quitter le territoire national, l’ancien ministre, Mansour Faye, a, à nouveau, tenté le coup. Il a été, une fois de plus, retenu à l’aéroport. Cette fois-ci, il a essayé de se rendre à Abidjan. Dans une vidéo relayée par Seneweb, il a lui-même dénoncé cette nouvelle entrave à sa liberté de mouvement.

L’ancien ministre des infrastructures et transports de Macky Sall et frère de la Première Dame, Marième Faye-Sall, a encore fait parler de lui. Mansour, puisque c’est de lui qu’il s’agit a été une fois de plus bloqué à l’aéroport Blaise Diagne de Diass. “J’avais un déplacement prévu à Djeddah, lundi dernier, mais j’ai été retenu “sur instruction de l’autorité supérieure”, selon le policier .

Bien que affecté par ces mesures administratives qui ne reposent sur aucun acte judiciaire, le maire de Saint-Louis a préféré prendre les choses avec modération. “Aujourd’hui, je devais prendre un vol pour Abidjan, à 16h30, et on m’a encore signifié une interdiction de franchir le cordon policier”, a-t-il fustigé. Aussi, Mansour Faye a fait savoir qu’il ne fait l’objet ‘d’aucune poursuite judiciaire et qu’il ne s’avouera pas vaincu et ne se laissera pas faire. Aussi, l’ancien ministre compte également saisir qui de droit pour faire face à cette dictature.