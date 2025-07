Société Civile : La réplique ironisée d’Alioune Tine à Ousmane Sonko

La sortie virulente du président du parti Pastef, Ousmane Sonko, qui a traité une partie de la société civile de « fumier », continue de faire débat. Joint par le journal l’Observateur, Alioune Tine, le fondateur d’AfrikaJom Center, s’est prononcé sur les propos du premier ministre. Choisissant un ton humoristique, Alioune Tine a répondu à Ousmane Sonko. « C’est trop grave. Je ne souhaite pas répondre à ses attaques en tant que doyen des fumiers (rires) », a ironisé le président du think tank Afrika Jom Center.

Prenant un ton plus sérieux, l’ancien président de la Raddho a aussi parlé de la loi qu’envisage le premier ministre pour interdire les financements extérieurs pour la société civile : « Qu’il adopte la loi qu’il promet, interdisant les financements étrangers pour la société civile. Ce serait une bonne chose. »

Alioune Tine rejette l’idée que l’argent soit le moteur de son engagement : « Il pense que c’est l’argent qui nous intéresse, mais il se trompe. À Afrika Jom Center, on a fonctionné trois ans sans financement, sans sous. Ce n’est pas l’argent qui nous fait exister. Avec ce qu’on gagne dans la consultance, on fonctionne mieux et on est plus efficace. »