Situations des sénégalais en Mauritanie: Aux plus hautes autorités du Sénégal (Mamadou Abdoulaye Dème,Ancien député de la Diaspora)

Dans une lettre adressée aux plus hautes responsables de l’État, Mamadou Abdoulaye Deme, ancien député de la Diaspora, tire la sonnette d’alarme sur la situation préoccupante des Sénégalais vivant en Mauritanie. Malgré les récents engagements bilatéraux censés assouplir les conditions d’entrée et de séjour, il dénonce une recrudescence des arrestations arbitraires et appelle les autorités sénégalaises à agir fermement pour garantir le respect des accords et la protection des droits des compatriotes à l’étranger.

Voici l’intégralité de sa lettre:

Des informations font état d’une nouvelle dégradation des conditions de séjour en Mauritanie, pour plusieurs ressortissants de pays limitrophes dont les Sénégalais.

Nous avions accueilli avec un soulagement, par la voix de Monsieur le Premier Ministre du Sénégal le 01 juillet dernier, des mesures décidées sur les conditions d’entrée, de séjour des Sénégalais en Mauritanie. En moins de deux semaines, si on tient compte des informations relayées par les médias, diverses associations et Syndicats, les accords annoncés ne sont pas respectés y compris pour ceux qui auraient satisfait toutes conditions exigées. Des arrestations qui ressemblent à des rafles sont opérées contre des étrangers y compris nos compatriotes. La Mauritanie, République souveraine est un pays frère. L’histoire, la géographie, le sang, les relations économiques mutuellement bénéfiques fondent nos relations. J’en appelle, à nouveau, aux plus hautes autorités de notre pays à reclarifier avec leurs homologues de la Mauritanie les accords sur la circulation, l’établissement et les conditions d’accès aux emplois pour les ressortissants des deux pays dans chacun des états. Le Sénégal, pays souverain, d’ouverture et d’accueil est en droit de solliciter le même traitement pour ses ressortissants. Je suis persuadé que la claire conscience de ceux qui ont en charge la destinée de nos peuples respectifs sauront trouver des solutions satisfaisantes.

Avec ma haute considération.