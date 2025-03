Situation des Maliens en Mauritanie : 952 expulsés accueillis par les autorités maliennes

Le président du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur s’est exprimé, ce lundi 17 mars, sur la situation des Maliens en difficulté en Mauritanie pendant le point de presse tenu au siège du HCME à Niamakoro. Habib Sylla a fait le point des expulsions et a appelé au calme.

Au total, ils sont 952 Maliens à être expulsés de la Mauritanie. Des personnes pour la plupart en transit pour l’Europe et qui n’ont pas de titre de séjour. A ce jour, on dénombre : 580 expulsés arrivés à Gogui ; 102 arrivés à Tafara ; ils sont 200 à Melga (commune de Djelebou) ; et 70 expulsés sont à Kabou. Le Délégué général aux Maliens de l’Extérieur a été dépêché par le ministre Mossa Ag Attaher auprès d’eux pour apporter un soutien matériel et financier.

Selon Habib Sylla, cette crise avec les migrants en Mauritanie ne se résoudra que par la voie diplomatique et avec le dialogue. Le HCME se désolidarise donc des « déclarations inopportunes » du président HCME-Mauritanie. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, sans l’avis de sa hiérarchie, ce dernier appelle le président Assimi Goïta à « agir face à la souffrance des Maliens ». « Quand on a des informations on s’adresse à l’Ambassade qui remonte les informations », conseille Souleymane Coulibaly, responsable Communication du HCME à Bamako.

30 000 Maliens en Mauritanie

Aux dires d’Habib Sylla, les expulsions concernent les Maliens non régularisés. « Nous n’avons pas encore entendu qu’un Malien légalement établi ait eu des problèmes en Mauritanie », a indiqué le président du Haut conseil. Qui appelle les uns et les autres à faire preuve de discernement pour une bonne gestion de cette crise et dans l’intérêt général des 30 000 Maliens vivant en Mauritanie.

« La situation reste préoccupante », reconnaît Habib Sylla. Et d’ajouter : « Elle est cependant prise en charge au plus haut niveau de l’Etat avec un ministre « très attentif » à la cause des Maliens de l’Extérieur ».