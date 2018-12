F. Dembélé a vécu l’enfer pendant quatre jours. Plus précisément du 1er au 4 décembre 2018. Âgée de 18 ans, cette domestique de nationalité malienne a eu le malheur de taper à l’œil de son employeur, le marabout C. Aidara, qui l’a retenue dans sa maison, contre son gré, pour abuser d’elle à satiété.

L’horrible scène, dont s’est saisie la police de Dieuppeul, se passe à la Sicap Liberté 2. Aidé par ses disciples, relate Vox Populi, le mis en cause a ligoté la fille avec une corde et l’a gardée au chaud dans une chambre. C’est le début de son calvaire.

En effet, raconte la victime aux limiers, son bourreau la violait au moins deux fois par jour. Et, elle ne doit son salut qu’à l’arrivée de sa sœur et d’une connaissance venues pour la délivrer. Une bouée de sauvetage qui n’a été possible que par hasard.

Car, le marabout est parti chercher de quoi manger, oubliant sur place son téléphone. La fille en a profité pour appeler au secours sa famille. Et le tour est joué. Interpellé, le marabout nie en bloc, crie à la cabale pour salir sa réputation et accuse la fille de voleuse. Malheureusement, il a été confondu par l’expertise médicale et déféré au parquet.