Seydina Oumar Touré sur la nomination de Yassine Fall : « La justice exige vertu et courage»

La nomination de Madame Yassine Fall à la tête du ministère de la Justice continue de susciter des réactions au sein de la société civile et du monde politique. Dans un communiqué diffusé sur Facebook, l’ancien commissaire de police , Seydina Oumar Touré, a livré une réflexion sur le rapport entre droit et justice, saluant l’engagement de la nouvelle Garde des Sceaux.

« Connaître le droit et faire preuve de justice ne sont pas forcément liés », rappelle M. Touré, qui estime que la justice est avant tout une question de vertu et de courage, au-delà de la maîtrise des concepts juridiques. Citant des références philosophiques et religieuses, il oppose la rigueur morale nécessaire à l’exercice de la justice à une approche purement académique du droit.

L’ancien officier a également évoqué des expériences passées au Sénégal, critiquant certains responsables du secteur judiciaire accusés d’avoir « cautionné des injustices ». Pour lui, l’espoir d’une justice équitable repose aujourd’hui sur « le courage, la détermination, la rigueur, l’honnêteté et l’engagement patriotique » de Madame Yassine Fall.

Dans son analyse, Seydina Oumar Touré a aussi rappelé la nécessité de valoriser les références et valeurs africaines, dénonçant une vision élitiste héritée de l’éducation coloniale. « En somme, il faut croire en l’Afrique et aux Africains », a-t-il conclu, invitant à une justice ancrée dans l’équité et la dignité.