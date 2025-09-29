Seydi Gassama tire sur Macky Sall: Découvrez la raison

Dans une déclaration sans détour, Seydi Gassama, figure connue du militantisme pour les droits humains, directeur de la section sénégalaise d’Amnesty international, critique sévèrement le parcours de l’ex Président Macky Sall.

« L’homme qui a poursuivi, condamné et écarté des compétitions électorales Karim Meissa Wade et Khalifa Ababacar Sall au nom de la reddition des comptes et par des procédures judiciaires iniques, est devenu amnésique. Son bilan en matière de démocratie et de droits humains le disqualifie pour jouer, à l’avenir, un quelconque rôle au Sénégal ou sur la scène internationale. »