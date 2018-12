Ce mardi 18 décembre 2018 s’est ouvert à Dakar le 3ème forum national sur le développement des services numériques au Sénégal. A l’hôtel Terrou-Bi, l’événement a été placé sous la présidence du Directeur Général de l’Artp, M. Abdou Karim Sall. Ce forum -de discussions, d’échanges et de partages- qui se veut le socle du développement de l’économie numérique au Sénégal, a regroupé tous les acteurs du domaine. Mais aussi, elle a regroupé des acteurs venues d’autres institutions chargées de veiller sur la sécurité et la gestion des données des utilisateurs du réseau mondiale, Internet.

L’Autorité de régulation des télécommunications et postes sous l’égide de son directeur général, a ouvert le 3ème forum national sur le développement des services numériques au Sénégal. Cette rencontre organisée ce matin s’est tenue avec les acteurs du monde des télécommunications au Sénégal. Mais aussi de certaines institutions financières à l’image de la Bceao. Ainsi 3 thématiques ont été abordées tout au long de ce forum à savoir: le rôle des services innovants dans le développement de l’économie numérique, l’encadrement de la concurrence (accessibilité des services, tarifs, relation entre opérateur et fournisseur, parcours client, etc., la gestion des données et protection des consommateurs.

La question du développement de l’économie numérique est un sujet d’actualité dans le monde et plus particulièrement au Sénégal car les progrès scientifiques et technologiques sont aujourd’hui une des clés du développement de l’économie dans plusieurs pays. Pour le Sénégal, à travers son programme le Plan Sénégal Emergent, cette question occupe une place prépondérante. C’est dans ce sens que le Dg de l’Artp a affirmé que « l’économie numérique est un des axes prioritaires du PSE car c’est un élément incontournable qui permettra à tous les secteurs d’activités de se développer. Donc qui développe le secteur du numérique, développera par ricochet l’ensemble des secteurs d’activités« .

Ce 3ème forum national sur le développement des services numériques regroupe entre autre tous les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d’accès à Internet, des institutions comme la Bceao, Yup, Wari, Cdp, Cnra et même de l’Ascosen pour ne citer que ceux cela pour échanger sur toutes les questions liées à cette « voix incontournable qui n’est rien d’autre que le passage de la régulation sectorielle à celle multi-sectorielle dont le Dg de l’Artp qualifie de co-régulation« .