Service public – Pr Serigne Ahmadou Gaye : « 90 % des usagers insatisfaits»

À Diamniadio, le professeur Serigne Ahmadou Gaye, de l’Université Alioune Diop de Bambey, a présenté ce lundi le rapport général des concertations nationales sur la réforme du secteur public. Devant le Premier ministre Ousmane Sonko, il a dressé un diagnostic sévère de l’administration sénégalaise et proposé des réformes ambitieuses dans le cadre de l’Agenda national de transformation du service public.

Selon lui, le diagnostic révèle des délais de traitement excessifs, un manque de transparence, des exigences documentaires abusives et des pratiques informelles de paiement. « Dans certains services, plus de 50 % des usagers jugent les procédures très chères ou difficiles d’accès, et près de 90 % dénoncent des pratiques collectives problématiques », a-t-il souligné.

Parmi les défis relevés figurent la lenteur des procédures, l’opacité des démarches pour la diaspora, l’insuffisance d’infrastructures énergétiques et numériques, et la faible motivation des agents publics. « La question de la motivation des agents est cruciale ; elle a été évoquée dans toutes les régions », a insisté le professeur Gaye.

Le rapport recommande une digitalisation inclusive et universelle, la mise en place d’un guichet unique pour les réclamations, la généralisation des systèmes de gestion électronique du courrier et la sécurisation des paiements. L’interopérabilité des services, la mutualisation des données, la formation continue des agents et l’instauration de sanctions claires en cas de manquement figurent également parmi les priorités.

Une attention particulière est portée à l’adaptation des réformes aux spécificités territoriales et à l’inclusion linguistique. « Il faut que les services publics soient accessibles à tous, y compris aux citoyens qui ne maîtrisent pas la langue officielle », a insisté l’universitaire.

Enfin, la présentation a mis en avant la nécessité de renforcer la transparence, la traçabilité et la participation citoyenne, avec des évaluations régulières de la qualité des services. L’Agenda national de transformation ambitionne ainsi de bâtir un service public moderne, digitalisé et orienté vers l’usager.

