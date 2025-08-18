Serigne Bassirou Gueye et sa famille s’envolent pour Paris, pendant que les députés examinent la loi sur l’OFNAC

Alors que les députés sénégalais se réunissaient ce lundi 18 août 2025 pour l’ouverture de la première session extraordinaire de l’année, avec à l’ordre du jour l’examen du projet de loi n°12/2025 portant création d’un nouvel Office national de lutte contre la corruption (ONLC) en remplacement de l’actuel OFNAC, un fait a retenu l’attention : Serigne Bassirou Gueye, président sortant de l’OFNAC, a quitté le pays pour la France.



L’ancien procureur a été aperçu à l’aéroport Charles-de-Gaulle, en compagnie de sa famille. Chapelet en main, il a tenté de se montrer discret, selon nos radars, évitant le circuit classique des passagers « tous passeports » pour se fondre parmi les voyageurs français.

Cette coïncidence ne passe pas inaperçue : le même jour où les députés débattent d’une loi qui mettra fin à son mandat, il s’envole pour Paris. De simples vacances en famille ou un départ anticipé face aux changements en cours ?

Magistrat de carrière, Serigne Bassirou Gueye a dirigé le parquet de Dakar de 2013 à 2021. Un passage très contesté par des observateurs qui lui reprochent une gestion à deux vitesses. « 50 à 60 dossiers pointant la gestion des autorités sous Macky Sall ont été posés sur la table du procureur Serigne Bassirou Gueye. Aucun n’a été traité alors que la loi lui en faisait obligation », selon Mody Niang, ancien membre de l’OFNAC sous Nafy Ngom Keïta, dans l’émission « Ëttu Xalaat » sur Xalaat TV.

Le nom de Serigne Bassirou Gueye reste également associé à plusieurs polémiques, notamment l’affaire Adji Sarr /Ousmane Sonko où il fut accusé par ses détracteurs d’avoir modifié des procès-verbaux.

Nommé par Macky Sall à la tête de l’OFNAC en 2022, son mandat avait été prolongé par la loi de 2024. Mais avec la création d’un nouvel office anti-corruption, son poste risque de disparaitre de facto.

Ce voyage suscite ainsi des interrogations, d’autant que plusieurs compagnons de l’ancien régime ont quitté discrètement le Sénégal par le passé pour ne jamais revenir, à l’image de Mame Mbaye Niang ou Doro Gaye.

À ce stade, aucune communication officielle n’a été faite par Serigne Bassirou Gueye. Mais son départ au moment où se joue l’avenir de l’OFNAC ravive les débats sur la reddition des comptes et la responsabilité des anciens gestionnaires publics