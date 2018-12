Serie A : victime de racisme, Kalidou Koulibaly bénéficie du soutien de Ronaldo

Victime de chants racistes lors du choc face à l’Inter, Kalidou Koulibaly peut compter sur des soutiens de taille. Parmi lesquels, celui de la star portugaise, Cristiano Ronaldo. Sur sa page Instagram, l’attaquant de la Juventus a décrié l’acte contre Koulibaly.

«Dans le monde et dans le football, je veux toujours de l’éducation et du respect. Non au racisme et à toutes formes de discrimination ! », a écrit l’international portugais.

Lors du classique face à l’Inter de Milan, le Napoli de Kalidou Koulibaly s’est incliné dans les arrêts de jeux à une réalisation de Martinez à la 90e minutes. Peu avant, l’international sénégalais a été expulsé et lors de sa sortie des chants racistes l’ont accompagné jusqu’à quitté la pelouse.