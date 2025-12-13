Seneporno, Babiporno, Boydakar: Toutes les adresses des fournisseurs de Kocc Barma identifiées

Après l’incarcération des administrateurs présumés, connus sous les pseudonymes de « Kocc Barma » et « Leuk Daour », la Division spéciale de cybersécurité (DSC) s’attaque désormais aux fournisseurs de contenus illicites.

Dans son édition de ce samedi 13 décembre, Libération révèle une première arrestation sur la Corniche. Il s’agit d’E. D. Seck, un homme de 35 ans présenté comme le premier complice présumé à tomber. Cueilli par les enquêteurs dans un célèbre restaurant de la Corniche ouest de Dakar, il est accusé d’avoir transmis une sextape de son ex compagne à l’administrateur dans le but de la « détruire ». Bien qu’il ait initialement nié les faits, le suspect a été confondu par des preuves numériques irréfutables : la vidéo incriminée a été retrouvée directement dans son téléphone, précise la même source.

Le journal croit savoir que cette arrestation n’est que la face visible d’une opération bien plus vaste. Les enquêteurs ont réussi une prouesse technique en prenant le contrôle de l’adresse mail centrale utilisée par le réseau pour collecter les images et vidéos compromettantes. Cette saisie offre à la police la liste complète de toutes les adresses ayant alimenté les sites babiporno, boydakar et seneporno.

Présenté au Doyen des juges ce vendredi, E. D. Seck a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Toutefois, l’enquête est loin d’être close. Sur la base d’une délégation judiciaire délivrée par le magistrat instructeur, la DSC poursuit ses investigations dans la plus grande discrétion pour identifier et neutraliser l’ensemble des « correspondants » répertoriés dans ce vaste réseau de chantage numérique. De nouvelles arrestations sont imminentes, avance Libération.