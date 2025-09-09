Alerte sécurité au stade : la journaliste Fatima Sylla craint pour la vie des Sénégalais

La journaliste de la 2STV, Fatima Sylla, présente sur les lieux, a publié une alerte préoccupante sur sa page Facebook. Elle y dénonce une situation chaotique, marquée par une surchauffe du stade, incapable de contenir l’affluence record. Selon elle, la tribune presse a été envahie et les supporters sénégalais subiraient des jets de pierres, les plaçant en réel danger.

Cette alerte vient confirmer les craintes exprimées en amont par plusieurs supporters sénégalais, qui avaient annoncé leur intention de boycotter le stade par peur pour leur sécurité. La tension était déjà palpable, alimentée par les rivalités sportives et l’ampleur de l’événement.