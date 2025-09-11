Sénégalais capturé en Ukraine : sa famille reçue en audience par le ministre secrétaire d’État des Sénégalais de l’extérieur

La situation de Malick Diop, jeune étudiant sénégalais originaire de Koungheul, capturé en Ukraine dans le contexte du conflit russo-ukrainien, suscite une vive émotion et une forte mobilisation des autorités sénégalaises.

Après avoir obtenu son baccalauréat au Sénégal, Malick Diop avait poursuivi des études de droit à l’Université de Bambey, avant de bénéficier d’une bourse pour poursuivre son cursus en Russie. Selon plusieurs sources, il se serait par la suite engagé auprès des forces russes, ce qui aurait conduit à sa capture sur le front ukrainien.

Face à l’inquiétude grandissante de sa famille et de l’opinion publique, le ministre secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur, M. Chérif Diouf, a rencontré mercredi les proches du jeune étudiant. Cette audience a été facilitée par l’honorable députée Ndeye Awa Dieng, qui s’est impliquée dans le suivi du dossier.

Au terme de la rencontre, le ministre a rassuré la famille quant à l’état de santé de Malick Diop, affirmant qu’il se trouve dans de « bonnes conditions » de détention. Il a également précisé que la voie diplomatique est désormais ouverte pour œuvrer à son retour au Sénégal.