Sénégal vs RDC: Guy Marius tire sévèrement sur Macky après ses félicitations aux lions

Dans un post, le député Guy Marius Sagna a vivement réagi, sans le nommer, aux félicitations adressées par l’ancien président de la République, Macky Sall, aux Lions, vainqueurs de la République démocratique du Congo (3-2).

Selon le parlementaire, cet ancien chef d’État, à qui le peuple avait confié la mission de conduire le pays vers le progrès, aurait trahi cette confiance en détournant des ressources destinées à l’équipe nationale et en favorisant ses proches au détriment des joueurs. « Au lieu de marquer des buts contre nos adversaires, il marquait contre nos camps », dénonce Guy Marius Sagna, rappelant la gestion controversée de son mandat.

Pour le député, ce phénomène dépasse le cadre national. « D’autres présidents africains sont exactement ainsi. Ils ne ‘footent’ rien et marquent des buts contre leurs camps et refusent de partir », souligne-t-il.

Selon lui, ces dirigeants doivent céder la place pour permettre l’émergence d’une nouvelle génération de leaders patriotes et engagés.

Au-delà de la critique, Guy Marius Sagna appelle à construire une Afrique nouvelle, souveraine, démocratique et juste, capable de soutenir ses équipes et de remporter la « Coupe du monde contre le sous-développement ».