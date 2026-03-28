Sénégal vs Perou: le onze probable des lions avec le titi parisien, Ibrahima Mbaye

Comme un avant-goût de Coupe du monde : le onze de départ des Lions face au Pérou en match amical, ce samedi au Stade de France (16h00 GMT), pourrait se rapprocher de celui de leur premier match au Mondial, contre la France.

C’est le premier des quatre tests qui amèneront l’Equipe Nationale du Sénégal à la Coupe du Monde 2026. Il y a lieu ce samedi au Stade de France (16h00 GMT) face au Pérou. Et pour ce match amical, Pape Thiaw devrait maintenir ses bases habituelles en optant pour un 4-3-3. Devant Edouard Mendy, Antoine Mendy et El Hadji Malick Diouf devraient occuper les couloirs. Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté formeront la charnière centrale. Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye devraient débuter au milieu

Diarra plutôt que Camara, Diao devrait entrer en jeu

Sans Sadio Mané, resté à Al-Nassr pour une légère blessure, et Iliman Ndiaye, qui a dû déclarer forfait (pied gauche), Pape Thiaw devra trancher pour animer les ailes offensives. Ismaïla Sarr devrait être chargé d’occuper la droite, Ibrahim Mbaye la gauche. Dans l’entrejeu, Habib Diarra devrait être préféré à Lamine Camara. En forme à l’AS Monaco, l’ancien joueur du FC Metz a reçu un coup lors de son dernier match en club. S’il s’est entraîné normalement ces derniers jours, il devrait tout de même être ménagé.

Nicolas Jackson, qui avait retrouvé une belle forme lors de ses derniers matchs du côté du Bayern Munich, avant son expulsion contre le Bayer Leverkusen, débutera sur la pointe de l’attaque sénégalaise. L’ancien joueur de Villarreal ne doit pas se rater. Avec le retour de Bamba Dieng, la concurrence devient plus importante à ce poste. De son côté, Assane Diao, qui n’a plus joué sous le maillot national depuis ses débuts en mars 2025, va gratter du temps de jeu. L’attaquant de Como devrait entrer en cours de match.

La compo probable des Lions face au Pérou

E. Mendy – A. Mendy, Koulibaly, Niakhaté, Malick Diouf – Diarra, Gana Gueye, Pape Gueye – Ismaila Sarr, Jackson, Mbaye